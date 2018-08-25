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Президент Южной Осетии считает вхождение в РФ целью своей жизни
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Президент Южной Осетии считает вхождение в РФ целью своей жизни 

ТАСС 25 августа 2018
ЦХИНВАЛ, 25 августа. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов считает вхождение республики в состав России целью и стимулом своей жизни.
"Самое важное событие [в жизни закавказской республики] — 26 августа 2008 года. Я не отказываюсь и не буду отказываться от национальной идеи — вхождение в состав России. Для меня это стимул жизни и цель, которой, я бы хотел, чтобы достиг народ Южной Осетии. Я бы хотел видеть Осетию в составе РФ", — сказал он.
Россия стала первым государством, признавшим независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии. Это произошло 26 августа 2008 года, вскоре после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию, совершенного в ночь на 8 августа. Тогда Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военных.
В конце мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика готова провести референдум о присоединении к России «буквально завтра», однако голосование возможно только после разрешения конфликта в Донбассе. Если Южная Осетия решит отказаться от независимости как отдельное государство, то нет альтернативы объединению с Россией, добавил тогда Бибилов.
Встреча с Путиным
Бибилов назвал дружественной и теплой обстановку, в которой проходила встреча с президентом России Владимиром Путиным.
"Встречи с Владимиром Путиным
традиционно проходят в теплой, дружеской обстановке", — сказал Бибилов в ходе брифинга в субботу.
Также он сообщил, что на встрече обсуждались внешнеполитические вопросы, вопросы развития Южной Осетии. Бибилов отметил, что Россия по-прежнему выступает гарантом безопасности республики.
Библов также сообщил, что товарооборот между двумя странами в ближайшее время будет расти. «У нас есть договоренность с Россельхознадзором о совместном мониторинге продукции, которая производится на территории Южной Осетии. Уже есть разрешение Россельхознадзора поставлять продукцию югоосетинских сельхозпроизводителей, уже начали поставку продукции в Ростов», — уточнил он.
Встреча Путина и Бибилова состоялась 24 августа в Кремле.
ТАСС: последние новости
Глава МИД Австрии заявила, что удивилась, когда Путин принял ее приглашение на свадьбу Сурков сообщил, что по итогам встречи Путина и Бибилова прорабатываются поручения Bloomberg: США предупредили РФ, что нанесут удар по Сирии, если Асад применит химоружие
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