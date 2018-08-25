Президент Южной Осетии считает вхождение в РФ целью своей жизни

"Самое важное событие [в жизни закавказской республики] — 26 августа 2008 года. Я не отказываюсь и не буду отказываться от национальной идеи — вхождение в состав России. Для меня это стимул жизни и цель, которой, я бы хотел, чтобы достиг народ Южной Осетии. Я бы хотел видеть Осетию в составе РФ", — сказал он.

Россия стала первым государством, признавшим независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии . Это произошло 26 августа 2008 года, вскоре после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию, совершенного в ночь на 8 августа. Тогда Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военных.

В конце мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика готова провести референдум о присоединении к России «буквально завтра», однако голосование возможно только после разрешения конфликта в Донбассе. Если Южная Осетия решит отказаться от независимости как отдельное государство, то нет альтернативы объединению с Россией, добавил тогда Бибилов.

Бибилов назвал дружественной и теплой обстановку, в которой проходила встреча с президентом России Владимиром Путиным.

"Встречи с Владимиром Путиным

традиционно проходят в теплой, дружеской обстановке", — сказал Бибилов в ходе брифинга в субботу.

Также он сообщил, что на встрече обсуждались внешнеполитические вопросы, вопросы развития Южной Осетии. Бибилов отметил, что Россия по-прежнему выступает гарантом безопасности республики.

Библов также сообщил, что товарооборот между двумя странами в ближайшее время будет расти. «У нас есть договоренность с Россельхознадзором о совместном мониторинге продукции, которая производится на территории Южной Осетии. Уже есть разрешение Россельхознадзора поставлять продукцию югоосетинских сельхозпроизводителей, уже начали поставку продукции в Ростов», — уточнил он.

Встреча Путина и Бибилова состоялась 24 августа в Кремле.