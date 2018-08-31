Сильные расходы потребителей оказывают поддержку экономике США

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства торговли США, расходы домохозяйств, т.е. траты на товары и услуги, в июле выросли на 0,4%. Рост расходов потребителей остается сильным уже в течение нескольких месяцев.

Отчасти данное повышение расходов стало следствием роста отпускных цен производителей, который сам по себе указывает на благоприятную ситуацию в экономике страны.

Более того, можно сделать вывод об увеличении располагаемых доходов граждан США на фоне сильного роста занятости, повышения заработной платы и сокращения налогов. Доходы домохозяйств США, в том числе заработная плата и доход от инвестиций, увеличились в июле на 0,3%.

Кроме того, росту благосостояния граждан способствует ситуация на рынке акций и повышение стоимости недвижимости. Обычно в подобных условиях потребители склонны увеличивать расходы и сокращать сбережения.

Тот факт, что рост расходов потребителей превышает рост доходов, свидетельствует в пользу уверенности потребителей в перспективах экономики страны в настоящее время. С учетом коррекции на инфляцию расходы потребителей в июле выросли на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Более высокие годовые темпы роста показателя были зафиксированы в последний раз в марте 2017 года.

"Приятно наблюдать уверенные и устойчивые темпы расходов потребителей США, причем июль стал уже пятым подряд месяцем роста реальных расходов ", — сказал Адмир Колаж из TD Economics.

На долю расходов потребителей приходится более двух третей спроса в экономике США, и именно они стали залогом стремительного годового роста ВВП страны (на 4,2%) в весенние месяцы. Многие экономисты считают, что рост ВВП США в 3-м квартале составит 3% или же даже превзойдет этот уровень благодаря ожидаемому росту расходов домохозяйств.

Тем не менее, экономисты полагают, что экономике США не удастся сохранить высокие темпы роста в долгосрочной перспективе из-за старения населения и слабых темпов производительности, которые будут тормозить экономику в ближайшие годы.

В настоящее же время сильный рост экономики и ускорение инфляции, вероятно, позволят Федеральной резервной системе США повысить ставки еще дважды в этом году. В центральном банке намерены осуществлять ужесточение денежно-кредитной политики для предотвращения перегрева экономики.

Согласно опубликованным в четверг данным, индекс цен расходов на личное потребление, который является наиболее предпочитаемым ФРС индикатором инфляции, в июле вырос на 0,1% по сравнению с июнем. Базовый индекс PCE, не учитывающий волатильных цен на продукты питания и энергоносители, повысился на 0,2%.

Несмотря на умеренное повышение индикаторов по сравнению с предыдущим месяцем, за прошедший год инфляция уверенно ускорялась в сторону целевого уровня, определенного ФРС. В июле общая годовая инфляция в США составила 2,3%, тогда как базовая инфляция была равна 2%. С 2012 года и до текущего года темпы инфляции в США оставались ниже целевого уровня 2%.