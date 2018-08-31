Индекс потребительских настроений в США снизился в августе

Москва , 31 августа — «Вести. Экономика». Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США , в августе, по окончательной оценке, опустился до 96,2 пункта с июльского уровня 97,9 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters , ожидали, что индекс потребительских настроений в США снизится до 95,5 пункта.

Индекс текущих экономических условий в США в августе, по окончательной оценке, снизился до 110,3 пункта с июльского уровня 114,4 пункта, индекс экономических ожиданий опустился до 87,1 пункта с 87,3 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценок и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.