Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным 

В ближайшее время президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены провести встречу с участием членов правительств двух стран. Об этом заявил глава белорусского государства.
«Мы договорись с президентом России, что буквально в ближайшие несколько дней мы найдём возможность в своих графиках (особенно у него, поскольку я тут взял паузу небольшую, мне проще)», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Он отметил, что предложение провести переговоры исходило от Владимира Путина. «Прежде всего расширимся за счёт наших представителей правительств. Он в курсе, что у нас новое правительство, естественно. И он предложил: давай мы встретимся вот в ближайшее время или здесь в Сочи, или в Москве, и обсудим проблемы, которые больше всего касаются правительств России и Беларуси», — сообщил Лукашенко.
Последняя встреча президентов России и Белоруссии состоялась в Сочи 22 августа. Главы государств вместе посетили IX Международный турнир по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70». Как рассказал белорусский президент, на переговорах в Сочи обсуждались темы и двухсторонних, и международных отношений, в частности вопрос взаимодействия с президентом США Дональдом Трампом. «Для Беларуси крайне важна и чувствительна позиция России в мире. Она напрямую влияет на нашу экономику», — констатировал Лукашенко.