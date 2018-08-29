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Путин: изменения в пенсионной системе позволят обеспечить рост доходов пенсионеров
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Путин: изменения в пенсионной системе позволят обеспечить рост доходов пенсионеров
ТАСС
5 часов назад
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Изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но обеспечить их устойчивый, опережающий рост — Путин.
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