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Путин: изменения в пенсионной системе позволят обеспечить рост доходов пенсионеров
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США раскрыли "секрет" Кремля в Прибалтике
США раскрыли "секрет" Кремля в Прибалтике

Путин: изменения в пенсионной системе позволят обеспечить рост доходов пенсионеров 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Знаменитости
Изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но обеспечить их устойчивый, опережающий рост — Путин.
ТАСС: последние новости
Памфилова назвала заявление Путина о пенсионных изменениях прямым и откровенным Путин предлагает повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет Медведев обсудил с врио главы Нижегородской области готовность региона к учебному году
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