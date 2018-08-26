Путин и Лукашенко договорились о встрече в ближайшие дни

Александр Лукашенко договорился с российским лидером на сочинской встрече 22 августа об очередном диалоге в расширенном составе с участием членов правительств двух стран. Об этом президент заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1», которое в субботу процитировало БЕЛТА.

Мы договорись с президентом России, что в ближайшие несколько дней найдем возможность в своих графиках для переговоров и встретимся в широком формате. Это было предложение Владимира Путина, который в курсе, что в республике новое правительство", — сообщил президент РБ.

Российский лидер, пояснил Лукашенко, «предложил встретиться в ближайшее время и обсудить проблемы, которые касаются правительств России и Беларуси ». Обе стороны подтвердили, что накопившиеся вопросы находятся в компетенции исполнительных органов власти, но коль скоро это все старые вопросы, приходится лидерам государств принимать по ним окончательное решение. «Мы пришли к такому выводу после обсуждения блока международных проблем», — отметил Лукашенко.