Лукашенко назвал публикации о контроле над ним через российского посла «несусветной глупостью»

В субботнем интервью телеканалу «Беларусь 1» Лукашенко рассказал, что «разговор состоялся полтора-два месяца назад», накануне истечения срока у предыдущего посла России в Белоруссии Александра Сурикова

"Да господь с тобой!", — так, по словам Лукашенко, он отреагировал на вопрос российского президента о том, будет ли белорусский лидер возражать против этой кандидатуры. Однако поинтересовался мнением Владимира Путина о личных качествах будущего посла. Услышав, что Бабич относится к тем, людям, которые будут способствовать нормализации и углублению отношений между Россией и Белоруссией, Лукашенко «приветствовал это решение».

Белорусский лидер дал оценку публикациям, в которых утверждается, что Бабич направлен в Белоруссию для контроля над руководством республики: «Это глупость несусветная!»

Михаил Бабич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Белоруссии 24 августа. Кроме того, дипломат назначен спецпредставителем главы государства по торгово-экономическому сотрудничеству с Республикой Беларусь. До этого Бабич занимал пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя новое назначение, назвал Бабича «особым послом в особой для нас стране».

Лукашенко также заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в широком формате в ближайшее время. Во встрече планируется участие премьер-министров и правительств обеих стран. Предварительная договоренность достигнута на встрече двух лидеров в Сочи 22 августа.

"Мы договорились, что найдем возможность в своих графиках", — сказал Лукашенко в вечернем эфире.