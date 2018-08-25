Строители из Южной Осетии будут восстанавливать Сирию

ЦХИНВАЛ, 25 авг — Sputnik . Строители из Южной Осетии будут принимать участие в восстановлении разрушенной в ходе войны инфраструктуры Сирии , сообщил на брифинге в Цхинвале посол Сирии в России Рияд Хаддад.

По его словам, на выставке в Дамасске будут представлены экспозиции дружественных Сирии стран, таких как Китая , Южной Осетии, Ирана , России и других.

"Думаю, что строители из Южной Осетии будут принимать участие в восстановлении нашей страны. Кроме того, у нас планируется создание межправкомиссии между Южной Осетией и Сирией, а также подписание соглашений по развитию торговли и экономики двух стран", — сказал Хаддад.

Он добавил, что договоренность по всем этим вопросам уже была достигнута между главами САР и Южной Осетией во время последнего визита Бибилова в Сирию.