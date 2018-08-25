Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась

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Зачем Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины 

Газета.Ru 2 часа назад
Жалобу с просьбой оценить конституционность определенных положений Уголовного процессуального кодекса направила в Конституционный суд Украины депутат Госдумы от «Единой России», экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в КСУ. Поклонская просит рассмотреть конституционность статей об обжаловании решений следственного судьи, а также о реакции на апелляционные жалобы.
Депутат Госдумы от «Единой России», экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская направила в Конституционный суд Украины (КСУ) жалобу с просьбой оценить конституционность определенных положений Уголовного процессуального кодекса (УПК), передает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в КСУ. Там также отметили, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка России.
«Поклонская подала конституционную жалобу в КС 21 августа. Она просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК», — написали в сообщении на сайте.
В статье 309 определены решения следственного судьи, которые можно обжаловать в ходе досудебного расследования. В соответствии со статьей 399 апелляционная жалоба может остаться без движения или быть возвращена. Также, согласно данной статье, возможен отказ в возбуждении уголовного дела по данной апелляции.
Ранее Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова.
«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Натальи Поклонской, Сергея Аксенова, Владимира Константинова и других бывших чиновников АР Крым», — написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в фейсбуке.
Как уточнили в ГПУ, когда подозреваемые и их защитники завершат ознакомление с материалами досудебного расследования, обвинительный акт в уголовном производстве направят в Апелляционный суд Киева для установления подсудности его рассмотрения.
Уголовное дело против бывших чиновников Генпрокуратура Украины возбудила в 2016 году. Украинские следователи вменяют им в вину госизмену, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершение действий в составе преступной организации, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти и совершение ряда других особо тяжких преступлений.
Известно, что данное уголовное дело по инициативе Генпрокуратуры было засекречено.
По словам самой Поклонской, возбужденное на Украине в отношении нее уголовное дело является «макулатурой». Она заявила, что все делается в тайне, «происходит ознакомление с материалами уголовного дела», но к ней «так и не приехали следователи и не показали эти материалы».
«От общественности скрывают и сам факт расследования. Следствие и суд допускают грубейшие нарушения, которые дискредитируют позицию Украины. Создается впечатление, что влиятельные лица не хотят, чтобы подробности событий 2014 года в Крыму стали достоянием общественности», — комментировал это дело в своем фейсбуке адвокат Максим Могильницкий.
Он также отмечал, что все судебные заседания по этому делу проводятся в закрытом режиме.
Адвокат также подчеркивал, что на руках у него и его коллег из адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры» было более 20 судебных решений, в соответствии с которыми прокуратура была обязана допустить их к защите Поклонской, Аксенова и Константинова, но, несмотря на это, ГПУ продолжало отказывать в допуске.
«Такой подход очень пагубно сказывается на международной репутации Украины и не оставляет ей шансов в ЕСПЧ. В качестве доказательств следствие использует процессуальный «мусор» вроде газетных вырезок, роликов из YouTube и целых четырех протоколов допроса», — добавил Могильницкий.
Как отметил сам адвокат, все три фигуранта дела готовы «лично участвовать в уголовном процессе и давать показания о реальных событиях». При этом заседание перевели в закрытый режим, как только судья узнал об этом. «Также выяснилось, что сам судья, находится под следствием прокуратуры, а значит — уязвим для давления. Международные судебные органы однозначно отменят любое решение такого судьи», — утверждал защитник.
Данное уголовное дело стало одним из последствий вхождения Крыма в состав России по итогам референдума, проведенного там в марте 2014 года.
За присоединение полуострова к РФ, по официальным данным, проголосовало более 96% жителей. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года, когда к власти пришли политики, солидарные с националистическими силами. Украина, как и ряд западных стран, до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
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