Сирия анонсировала открытие своего посольства в Южной Осетии

По словам посла, в данный момент стороны прилагают «всяческие усилия», чтобы открыть дипломатическое представительство.

"Я точную дату назвать не могу, но хочу сказать, что в ближайшее время мы будем открывать посольство", — заявил Хаддад.

Также он напомнил, что ранее Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.

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