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Сирия анонсировала открытие своего посольства в Южной Осетии
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Сирия анонсировала открытие своего посольства в Южной Осетии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Посол Сирийской Арабской Республики (САР) в России Рияд Хаддад заявил, что в скором времени страна откроет свое посольство в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам посла, в данный момент стороны прилагают «всяческие усилия», чтобы открыть дипломатическое представительство.
"Я точную дату назвать не могу, но хочу сказать, что в ближайшее время мы будем открывать посольство", — заявил Хаддад.
Также он напомнил, что ранее Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.
Новость дополняется.
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