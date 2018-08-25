Сирия близка к окончательной победе над ИГ*, заявил посол в России

ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости Сирия находится на пороге окончательной победы над запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировкой «Исламское государство*», заявил на встрече президентом Южной Осетии посол САР в России Рияд Хаддад. "Мы на пороге окончательной победы над терроризмом в лице так называемой ИГИЛ*", — сказал Хаддад. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке . В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. *Террористическая организация, запрещенная в России. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>