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Сирия близка к окончательной победе над ИГ*, заявил посол в России
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Сирия близка к окончательной победе над ИГ*, заявил посол в России 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости. Сирия находится на пороге окончательной победы над запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировкой «Исламское государство*», заявил на встрече президентом Южной Осетии посол САР в России Рияд Хаддад.
"Мы на пороге окончательной победы над терроризмом в лице так называемой ИГИЛ*", — сказал Хаддад.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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