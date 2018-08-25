«Поставили под угрозу вопрос мира»: Совфед призвал обсудить в ООН попытки США развязать военный конфликт

По его словам, сейчас нет никакой необходимости использовать какую-то силу в Сирии. Там осталось несколько очагов сопротивления, которые можно нейтрализовать правительственными войсками.

«Они давно поставили под угрозу вопрос мира, давно не выполняют никаких мировых соглашений. Если будет подобная провокация, то только для того, чтобы опять взбудоражить ситуацию в Сирии», — сказал он.

Парламентарий добавил, что России необходимо поднять вопрос на площадке ООН о попытках США развести военный конфликт.

«Становится очевидно, что им не нужен мир в этом регионе. Им нужен постоянный очаг напряженности, чтобы сталкивать там те или иные силы. Разбомбить, уничтожить непонятно кого и чего, если там нет химического оружия, — это пожалуйста», — добавил он.