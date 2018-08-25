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Косачев: провокация в Сирии подорвет систему международной безопасности
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Косачев: провокация в Сирии подорвет систему международной безопасности
РИА Новости
20 минут назад
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Фото:
РИА Новости
ОЧЕРЕДНАЯ ПРОВОКАЦИЯ В
СИРИИ
ПРИВЕДЕТ К ПОДРЫВУ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ — КОСАЧЕВ
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