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«Грубые провокации»: РФ предостерегла США
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«Грубые провокации»: РФ предостерегла США 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Reuters
Россия призвала США и их союзников воздержаться от новых опрометчивых шагов в Сирии, сообщают РИА Новости.
По мнению заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, США периодически предпринимают различные шаги по срыву позитивных перемен в Сирии.
Заявление Рябкова прозвучало в ответ на высказывание советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон даст решительный ответ, если «сирийский режим» применит химическое оружие, и нанесет военный удар мощнее прежних.
«Каждый раз, когда в Сирии наблюдаются признаки стабилизации, возвращения к нормальной жизни, полного решения задачи ликвидации террористических очагов, США и их союзники предпринимают недостойные и абсолютно циничные меры по срыву этих позитивных процессов», — сказал Рябков, подчеркнув, что так происходит на протяжении многих лет.
При этом, отмечает он, в ход идут различные провокации.
«Главное средство в этой ситуации для США — грубые провокации, когда прикормленные ими террористические вооруженные формирования и квазинеправительственные организации, подобные "белым каскам", действуют беспощадно, грубо, применяя отправляющие вещества, а затем ответственность за это сваливается на законное правительство в Дамаске и тех, кто оказывает ему поддержку в законной борьбе с терроризмом», — отметил Рябков.
Он не исключил, что сейчас этот сценарий может повториться.
Тем не менее, несмотря на ультиматумы из Вашингтона, Россия намерена «продолжать линию на полную ликвидацию террористических очагов в Сирии и возвращение этой страны к нормальной жизни».
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