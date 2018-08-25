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В Южной Осетии готовятся к визиту Асада
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В Южной Осетии готовятся к визиту Асада 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил о проработке визита президента Сирии Башара Асада в Южную Осетию, передает РИА «Новости».
"Визит прорабатывается", — ответил Бибилов на вопрос о сроках визита Асада на пресс-конференции в Цхинвале.
Он, в частности, отметил, что подробности о сроках визита Асада сообщат через СМИ.
О том, что Башар Асад и Анатолий Бибилов подписали договор о дружбе и сотрудничестве во время официальной встречи в Дамаске сообщалось в июле. Также сообщалось, что Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией в ходе визита югоосетинской делегации в Сирию.
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