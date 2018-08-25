В Южной Осетии готовятся к визиту Асада

"Визит прорабатывается", — ответил Бибилов на вопрос о сроках визита Асада на пресс-конференции в Цхинвале.

Он, в частности, отметил, что подробности о сроках визита Асада сообщат через СМИ.