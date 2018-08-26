МО РФ: иностранные специалисты готовят провокации на территории Сирии

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Путин и Ниинистё выразили настрой на продолжение контактов и совместной работы