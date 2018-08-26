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МО РФ: иностранные специалисты готовят провокации на территории Сирии
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МО РФ: иностранные специалисты готовят провокации на территории Сирии
ТАСС
37 минут назад
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Иностранные специалисты готовят крупные провокации на территории
Сирии
с использованием химического оружия —
Минобороны РФ
.
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