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МО РФ: иностранные специалисты готовят провокации на территории Сирии
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МО РФ: иностранные специалисты готовят провокации на территории Сирии 

ТАСС 37 минут назад
Иностранные специалисты готовят крупные провокации на территории Сирии с использованием химического оружия — Минобороны РФ.
ТАСС: последние новости
Глава МИД Австрии заявила, что удивилась, когда Путин принял ее приглашение на свадьбу Bloomberg: США предупредили РФ, что нанесут удар по Сирии, если Асад применит химоружие Путин и Ниинистё выразили настрой на продолжение контактов и совместной работы
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