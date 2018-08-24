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Меркель прогулялась с Пашиняном по Еревану
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Меркель прогулялась с Пашиняном по Еревану 

Газета.Ru 2 часа назад
Канцлер Германии Ангела Меркель вместо отдыха вышла на прогулку по вечернему Еревану в компании президента Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщает "Sputnik Армения".
В пятницу, 24 августа, Меркель с официальным визитом прибыла в Армению.
Как отмечает издание, после официальных встреч канцлер Германии не удалилась отдыхать, а отправилась прогуляться с лидерами Армении.
"Канцлер Германии с удовольствием пофотографировалась с десятками граждан Армении на Северном проспекте", — написал Пашинян в своем фейсбуке.
Ранее Меркель спела с грузинским хором свою любимую песню.
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