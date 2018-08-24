Меркель прогулялась с Пашиняном по Еревану

В пятницу, 24 августа, Меркель с официальным визитом прибыла в Армению.

Как отмечает издание, после официальных встреч канцлер Германии не удалилась отдыхать, а отправилась прогуляться с лидерами Армении.

"Канцлер Германии с удовольствием пофотографировалась с десятками граждан Армении на Северном проспекте", — написал Пашинян в своем фейсбуке.

Ранее Меркель спела с грузинским хором свою любимую песню.