Европа решила улучшить отношения с Путиным

Bloomberg (США): Европа улучшает отношения с Путиным

На пути в Берлин для встречи с немецким федеральным канцлером Ангелой Меркель Владимир Путин 18 августа сделал остановку для посещения проходившей в горной местности свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (Karin Kneissl). Сидя по правую руку от нее, Путин обменялся тостами с невестой, затем станцевал с ней вальс и даже пообщался с певцами и танцорами из казацкого ансамбля, которых он привез с собой для выступления на свадебной церемонии. Российским официальным средствам массовой информации этого оказалось вполне достаточно, чтобы в восторженном тоне назвать приезд Путин свидетельством того, что он больше не является нежелательным гостем в Европе.

Позднее в тот же день немецкое правительство попыталось принизить значение его встречи с Меркель, однако трудно было отрицать ее символизм. Это была первая встреча российского президента на земле его наиболее непримиримого оппонента с момента заморозки отношений в 2014 году после его "аннексии Крыма ". Если это был не прорыв, то, по крайней мере, можно говорить о таянии льда.

Дональд Трамп сегодня опрокидывает вверх дном дипломатические связи по всему миру, и на этом фоне российский лидер получает более дружественный прием со стороны европейских лидеров, которые в течение долгого времени его сторонились. Решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном , а также тарифы и санкции на миллиарды долларов в отношении Европейского союза России , неожиданным образом предоставляют Путину и европейским лидерам набор общих поводов для недовольства. Американский президент добавляет к уже существующему давлению предупреждение о том, что он может ввести санкции против строящегося газопровода из России в Германию , который Путин и Меркель активно поддерживают.

Хотя Трамп является уникальным катализатором, он не является единственной силой, способствующей сдвигу Европы в сторону России. Еще до его выхода из иранской сделки весной нынешнего года и до начала его торговой войны новые правительства в Италии и Австрии стали призывать к улучшению отношений с Москвой . В мае нынешнего года президент Франции Макрон посетил путинский ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге , заявив при этом, что «сильное партнерство» может помочь «закрепить Россию в Европе». Выступая 21 августа в Вашингтоне, британский министр иностранных дел Джереми Хант (Jeremy Hunt) призвал к введению дополнительных санкций из-за отравления в марте в Соединенном Королевстве бывшего российского шпиона, однако европейские официальные лица предпочли сохранить осмотрительную позицию.

Поскольку Соединенные Штаты поставили под вопрос все — от европейской безопасности до торговых сделок, — то разрядка напряженности в отношениях с Москвой стала главным приоритетом в Берлине и в других столицах.

«Меркель страхуется, а Путин пользуется моментом», — подчеркивает Йозеф Яннинг (Josef Janning), старший научный сотрудник расположенного в Берлине Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations).

По его словам, встреча Трампа с Путиным в Хельсинки — как раз тогда, когда американский президент подвергает критике Меркель и немецкую экономику, — очевидным образом показала, почему федеральный канцлер должна культивировать собственные отношения с Российским президентом.

«Она не хочет упустить шанс, позволяющий сохранить Путина в тех рамках, которые Германия способна контролировать», — добавил он.

В ходе всей этой встречи Меркель занимала осторожную позицию, — она принимала Путина в правительственном гостевом доме, расположенном недалеко от столицы страны, и на этот раз обошлось без пресс-конференции, которая обычно проходит в ходе подобного визита.

«Это рабочая встреча, и не следует ожидать каких-то особых результатов, — сказала Меркель, обращаясь к журналистам. — Мы имеем дело с таким количеством проблем — от Украины до сотрудничества в экономической сфере, — что поддержание постоянного диалога является оправданным».

В своем выступлении перед началом переговоров Путин сделал заявление, которое прозвучало как завуалированная угроза по поводу Сирии . Режим президента Асада был сохранен после военного вмешательства России, а теперь Путин пытается получить от европейских стран поддержку усилий по ее восстановлению.

«В Иордании миллион беженцев, в Ливане миллион беженцев, — сказал Путин. — В Турции три миллиона беженцев. Это потенциально огромная нагрузка на Европу, поэтому лучше сделать все для того, чтобы эти люди могли вернуться домой».

Для Меркель, влияние которой внутри страны было ослаблено в результате разногласий по поводу политики в отношении беженцев, это послание должно было прозвучать угрожающее.

Еще одним знаком того, что Меркель возобновляет отношения с Россией, стала ее встреча в ведомстве федерального канцлера в июле, перед отпуском, с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и генералом Валерием Герасимовым , представлявшим вооруженные силы России. Этот российский генерал находится в санкционном списке, и ему потребовалось специальное разрешение для въезда в Германию. По словам представителей российской стороны, трое участников переговоров обсудили возможность возвращения домой сирийских беженцев, однако эта информация не была подтверждена правительством Германии.

Угроза Трампа относительно введения санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», на строительство которого предполагается потратить 9,5 миллиарда евро (11 миллиардов долларов) тоже вызывает озабоченность. Он должен пройти по дну Балтийского моря, а его введение в эксплуатацию позволит России вдвое увеличить поставку природного газа напрямую в Германию. Соединенные Штаты уже давно выступают против этого проекта, который позволит России укрепить контроль над поставками природного газа на европейский континент. Приверженность Меркель проекту «Северный поток — 2» произвела впечатление на Кремль. На встрече с российскими дипломатами в июле Путин подчеркнул важность ее поддержки, которая, по его мнению, является свидетельством ее желания укрепить независимость Европы. Об этом говоря те люди, которые участвовали во встрече российского президента с дипломатами. По мнению Меркель, этот вопрос является сугубо экономическим, поскольку российских природный газ дешевле американских поставок.

В то время как Кремль приветствует потепление связей с Европой, наиболее значимыми являются его отношения с Вашингтоном. Для Путина Трамп продолжает оставаться дразнящей возможностью для улучшения отношений. Даже после введенных ранее в этом месяце санкций, в результате которых рубль опустился до самого низкого уровня за последние два года, Кремль продолжает сохранять надежду на то, что Трамп еще сможет выполнить свои обещания. Личные отношения между двумя лидерами являются теплыми, а их контакты, как ожидается, будут продолжены, и поэтому российские официальные лица уверены в том, что Трамп искренне хочет возобновить связи, если сможет получить политическое окно возможности в Вашингтоне.

Однако подобный вариант развития событий, судя по всему, становится все менее реальным, о чем свидетельствует целый ряд событий, произошедших 21 августа. Представители компании «Майкрософт» сообщили утром того дня о том, что ее сотрудники закрыли несколько веб-сайтов, которые были созданы хакерами, связанными с российскими военными, для того, чтобы имитировать порталы консервативных исследовательских центров, критически настроенных в отношении России. Спустя несколько часов Министерство финансов США ввело санкции против владельцев шести российских судов, нарушивших международные запреты в отношении деловых контактов с Северной Кореей

Вечером того же дня Комитет по банковской деятельности и Комитет по иностранным делам Сената США одновременно провели слушания, на которых законодатели от обеих партий выразили недовольство тем, что администрация Трампа ведет себя недостаточно жестко в отношении правительства Путина. Сенатор Джон Кеннеди (John Kennedy), республиканец от штата Луизиана, спросил сотрудников Министерства финансов о том, каким образом можно «поставить на колени» российскую экономику. На фоне такого рода разговоров трудно представить, каким образом отношения между Белым домом и Кремлем могут существенно улучшиться.

В работе над этой статьей приняла участие Маргарет Талев (Margaret Talev).