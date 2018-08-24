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ВМС США создало флот для сдерживания России в Атлантике
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ВМС США создало флот для сдерживания России в Атлантике 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В американских ВМС начал действовать 2-й флот для сдерживания России в северной части Атлантического океана.
Об этом передает РИА «Новости».
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