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ВМС США создало флот для сдерживания России в Атлантике
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ВМС США создало флот для сдерживания России в Атлантике
Деловая газета «Взгляд»
19 минут назад
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Фото:
Деловая газета "Взгляд"
В американских ВМС начал действовать 2-й флот для сдерживания
России
в северной части Атлантического океана.
Об этом передает
РИА «Новости»
.
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