Глава Южной Осетии наградил посла Сирии в РФ орденом Дружбы 

ЦХИНВАЛ, 26 августа. /ТАСС/. Посол Сирии в России Рияд Хаддад удостоен ордена Дружбы Республики Южная Осетия, сообщает корреспондент ТАСС. Награду вручил президент республики Анатолий Бибилов на торжественном собрании, посвященном 10-й годовщине признания РФ государственной независимости республики.
Дипломат поблагодарил президента и отметил: «Это возлагает на меня ответственность прилагать усилия, чтобы оправдать ожидания югоосетинского народа». «Я буду стремиться укреплять дружественные отношения с целью оптимального выполнения подписанных соглашений во время вашего визита в Сирию и встречи с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом», — подчеркнул Хаддад.
Сирия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 29 мая 2018 года. 22 июля главы МИД Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами. 23 июля президент Бибилов посетил с официальным визитом Сирию — это был первый с 2011 года официальный визит югоосетинской делегации в эту страну.
26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С тех пор этот день отмечается в республиках как национальный праздник.