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Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»
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В МИД России готовят для США «щелчок по носу и самолюбию» 

Газета.Ru 44 минуты назад
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что ответ российской стороны на санкции США необязательно будет зеркальным. Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь».
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По словам Рябкова, Россия не может тягаться с США в экономической сфере. При этом он подчеркнул, что российская сторона сохраняет неопределенность в том, что касается ответа на санкции США, поскольку не хочет ослабления своих позиций.
Рябков заметил, что на санкции можно отвечать симметрично и ассиметрично, а также расширять списки «подсанкционных» политиков.
«Когда кто-то из них узнает, что он или она ущемлен или ущемлена во всеобъемлющих правах, потому что он или она просто не может получить российскую визу, — это некий щелчок по носу и самолюбию», — сказал Рябков.
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