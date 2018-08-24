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В России ответили на угрозы США в адрес покупателей С-400
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В России ответили на угрозы США в адрес покупателей С-400 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Грозя санкциями покупателям российских комплексов ПВО С-400 Соединенные Штаты ведут недобросовестную конкуренцию. И это самое мягкое определение их действиям, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
При этом США, по мнению Франца Клинцевича, конкуренцию на рынке вооружений России проигрывает. Потому и прибегает к своему универсальному оружию — санкциям. Таким неблаговидным способом США защищает свои экономические интересы.
Сенатор Клинцевич назвал пустыми любые утверждения о том, что покупка партнерами и союзниками США у России зенитных ракетных систем С-400, сообщает ТАСС. При этом между реакцией Вашингтона на продажу Россией С-400 и на реализацию проекта «Северный поток-2» нет никакой разницы, подчеркнул член сенатского комитета по обороне и безопасности.
О введении санкций к покупателям российских зенитных ракетных комплексов С-400 предупредила глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт. Она вновь заявила, что Штаты выступают категорически против покупки американскими союзниками и партнерами российских систем ПВО С-400. И пригрозила санкциями против любых стран, которые решились на такое приобретение.
С-400 — система ПВО дальнего действия для уничтожения любых средств воздушного нападения, в том числе баллистических на дальних подступах. Эти системы закуплены Китаем и Турцией. В настоящее время идет подготовка к подписанию контракта с Индией.
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