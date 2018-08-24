Путин: Работа пунктов пропуска между РФ и Абхазией будет улучшена

Путин назвал это историческим событием в жизни республики, важным и для нашей страны. «За эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи», — заметил Путин.

"Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии . Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно", — сказал президент РФ.

В прошлый раз Хаджимба говорил о необходимости увеличить пропускную способность на границе​​​. «Как мы сейчас с вами констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом направлении, укрепляя и внешний контур, и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией », — подчеркнул сегодня Путин.

Признание независимости Абхазии — «это воплощение вековой мечты абхазского народа», подчеркнул Хаджимба. «И хотелось бы, чтобы мы были бы еще интенсивнее в части, касающейся работы, связанной с темой социально-экономического характера, и в вопросах внешнеполитической деятельности, и создания тех возможностей по обороне и безопасности. Надеюсь на то, что сегодня наша встреча позволит многие эти вопросы снять», — заключил он.