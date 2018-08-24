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Путин: Работа пунктов пропуска между РФ и Абхазией будет улучшена
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Путин: Работа пунктов пропуска между РФ и Абхазией будет улучшена 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Путин назвал это историческим событием в жизни республики, важным и для нашей страны. «За эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи», — заметил Путин.
"Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно", — сказал президент РФ.
В прошлый раз Хаджимба говорил о необходимости увеличить пропускную способность на границе​​​. «Как мы сейчас с вами констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом направлении, укрепляя и внешний контур, и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией», — подчеркнул сегодня Путин.
Признание независимости Абхазии — «это воплощение вековой мечты абхазского народа», подчеркнул Хаджимба. «И хотелось бы, чтобы мы были бы еще интенсивнее в части, касающейся работы, связанной с темой социально-экономического характера, и в вопросах внешнеполитической деятельности, и создания тех возможностей по обороне и безопасности. Надеюсь на то, что сегодня наша встреча позволит многие эти вопросы снять», — заключил он.
Лидеры трех стран — России, Абхазии и Южной Осетии — также провели трехстороннюю встречу, сообщили в Кремле. Ранее пресс-секретарь президента РФ говорил, что она пройдет в виде рабочего ланча.
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