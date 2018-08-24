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Путин отметил роль России в обеспечении безопасности Абхазии
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Путин отметил роль России в обеспечении безопасности Абхазии 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия и Абхазия придают большое значение взаимодействию по обеспечению безопасности в республике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу в Кремле принял президента Абхазии Рауля Хаджимбу.
"Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно", — сказал Путин.
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