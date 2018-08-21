В Совфеде заявили о продолжении в США «санкционной вакханалии»

«Была новость о том, что Трамп готов пересмотреть санкции, если Россия исправит своё поведение на Украине , если будет взаимодействовать с Америкой в Сирии . Вот к вечеру пришло сообщение, что введены новые санкции — предлоги всегда меняются. Дело не в причинах, а в общей политике, которой заражён президент и конгресс. Санкции никакого результата практически не имеют, а США ссорятся практически со всем миром. Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России», — пояснил Джабаров.

Сенатор отметил, что санкционная политика США «абсолютно контрпродуктивна».

«Без ответа они не останутся. Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс. Они не могут остановить развитие какой-то страны таким мерами. Они что, Третейский суд, если они определяют, правильно ли себя ведёт государство или неправильно? Рано или поздно американцы поймут свою глубокую стратегическую ошибку», — заключил Джабаров.