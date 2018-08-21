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В Совфеде заявили о продолжении в США «санкционной вакханалии»
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В Совфеде заявили о продолжении в США «санкционной вакханалии» 

RT на русском 21 августа 2018
Фото: RT на русском
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT введение Минфином США санкций в отношении двух ряда российских граждан, компаний и судов.
«Была новость о том, что Трамп готов пересмотреть санкции, если Россия исправит своё поведение на Украине, если будет взаимодействовать с Америкой в Сирии. Вот к вечеру пришло сообщение, что введены новые санкции — предлоги всегда меняются. Дело не в причинах, а в общей политике, которой заражён президент и конгресс. Санкции никакого результата практически не имеют, а США ссорятся практически со всем миром. Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России», — пояснил Джабаров.
Сенатор отметил, что санкционная политика США «абсолютно контрпродуктивна».
«Без ответа они не останутся. Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс. Они не могут остановить развитие какой-то страны таким мерами. Они что, Третейский суд, если они определяют, правильно ли себя ведёт государство или неправильно? Рано или поздно американцы поймут свою глубокую стратегическую ошибку», — заключил Джабаров.
Ранее США ввели санкции, связанные с кибердеятельностью и КНДР, против ряда российских граждан и компаний.
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