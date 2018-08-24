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Итоги официального визита Ангелы Меркель в Армению
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Итоги официального визита Ангелы Меркель в Армению 

Мир24 54 минуты назад
Фото: ИА Regnum
Официальный визит Ангелы Меркель в Армению завершился. В Ереване канцлер Германии встретилась с премьер-министром и президентом страны. О чем говорили лидеры и каких соглашений достигли, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц.
Ангела Меркель и глава правительства Армении Никол Пашинян завершили рабочий день в премьерской резиденции на встрече с журналистами. До брифинга главы кабминов Армении и Германии обсудили широкий спектр политических и экономических вопросов. После чего выступили с заявлениями относительно совместного сотрудничества.
«Рад, что наши переговоры с госпожой канцлер прошли весьма продуктивно, они касались армяно-германских отношений. По многим вопросам наши позиции совпадают, что доказывает, что в развитии наших отношений есть огромный потенциал. Мы питаем надежду, что масштабы наших отношений существенно изменятся. Мы пришли к заключению, что после этого визита у нас будет общая повестка по разным областям и мы будем ее осуществлять», — сказал Пашинян.
В ответ Меркель заявила, что готова расширять отношения с Арменией и дальше, особенно в сфере IT и образования. Коснулись и вопросов визового режима между странами.
«Для граждан Грузии и Украины, которые подписали с ЕС ассоциативное соглашение, вопрос либерализации визового режима уже решен. Этот вопрос тесно связан с миграционной политикой. Мы надеемся на подвижки в этом вопросе, и со своей стороны Германия сделает все от нее зависящее в вопросе либерализации визового режима для граждан Армении», — отметила Меркель.
На сегодня у канцлера была назначена еще одна встреча — с президентом страны Арменом Саркисяном. Она состоялась в резиденции главы государства. Канцлер подтвердила готовность Германии развивать отношения двух стран.
Стоит отметить, что в этом году торговый оборот между Арменией и Германией вырос на 41% — до 171 миллиона евро. В стране находится около 150 компаний с немецким капиталом, и будут открываться новые.
На совместной встрече Меркель и Пашинян обсудили членство Армении в Евразийском экономическом союзе, а также расширение сотрудничества с ЕС. Кацлер подчеркнула, что Армения является прекрасным примером того, как можно успешно сотрудничать с Россией и одновременно взаимодействовать с Евросоюзом. Как известно, Армения подписала соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕС 19 ноября прошлого года.
Также Меркель сегодня побывала в Цицернакаберде, где посадила ель и возложила венки к мемориалу жертв Геноцида армян 1915 года. В субботу канцлер отправится в Азербайджан.
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