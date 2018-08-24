Минск счел наделение посла России статусом спецпредставителя знаком особых отношений

Минск считает наделение нового посла России Белоруссии статусом спецпредставителя свидетельством особого характера отношений двух стран, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Мы обратили внимание на то, что новый посол России в Белоруссии наделяется статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Это в очередной раз свидетельствует об особом характере, серьезном масштабе и высоком уровне белорусско-российского сотрудничества», — заявил он, передает ТАСС

По его словам, этот статус позволит новому послу эффективнее решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, что очень важно для обеих стран.