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Минск счел наделение посла России статусом спецпредставителя знаком особых отношений
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Минск счел наделение посла России статусом спецпредставителя знаком особых отношений 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минск считает наделение нового посла России в Белоруссии статусом спецпредставителя свидетельством особого характера отношений двух стран, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
«Мы обратили внимание на то, что новый посол России в Белоруссии наделяется статусом спецпредставителя по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Это в очередной раз свидетельствует об особом характере, серьезном масштабе и высоком уровне белорусско-российского сотрудничества», — заявил он, передает ТАСС.
По его словам, этот статус позволит новому послу эффективнее решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере, что очень важно для обеих стран.
В пятницу президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Белоруссии и дал ему напутствие.
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