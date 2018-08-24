Небензя рассказал, кто вооружает ИГ*

Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия для ИГИЛ*

«Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран», — заявил постпред России при ООН.

Террористы ИГИЛ* в Сирии получают оружие от полуофициальных структур, которые связаны со специальными службами отдельных стран Запада. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

По словам дипломата, свидетельства и доказательства этого факта продолжают накапливаться. Оружие попадает в руки террористов порою даже под прямых покровительством спецслужб.

«Продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружения (ИГИЛ* — ред.) извне, в том числе через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран», — цитирует Небензю агентство РИА Новости.

Постпред России при ООН отметил, что надеется на решение этой проблемы в свете будущей конференции противодействия незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом, которая пройдет в Москве с третьего по четвертое сентября.

Кроме того, Небензя предупредил об опасности «Аль-Каиды» *, которая может занять нишу ИГИЛ* на территории САР. Дипломат отметил, что снижение активности террористов ИГИЛ позволяет «Аль-Каиде» набрать силу. Сейчас эта группировка активно укрепляет коммуникацию со своими филиалами на севере Африки и пытается контролировать местный криминальный бизнес.

*запрещенные в РФ террористические организации.