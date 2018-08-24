Кадырову хотят запретить въезд в Москву

Кадыров ответил на запрет въезда в Москву

Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале обращение коллектива «Новой газеты» к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни въезд в столицу.

По мнению Кадырова, «некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской республике».

Кадыров подчеркнул, что «24 часа в сутки» стоит на страже спокойствия в республике, чтобы не допустить дестабилизации.

«А тем, кто все ещё неспокоен, советую пропить курс "Ново-Пассита". Уточняю: конкретным журналистам конкретного издания», — добавил глава Чеченской республики.

Обращение журналистов «Новой газеты» стало ответом на публичное выступление Кадырова, в котором «запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем „так называемым правозащитникам“, которые занимаются „болтологией“ и „пишут бумаги в своих кабинетах“.