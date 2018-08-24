Ещё
Кадырову хотят запретить въезд в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров ответил на запрет въезда в Москву 

Рамблер 39 минут назад
Фото: ТАСС
Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале обращение коллектива «Новой газеты» к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой запретить главе Чечни въезд в столицу.
По мнению Кадырова, «некоторые журналисты выполняют заказ по дестабилизации ситуации в Чеченской республике».
Кадыров подчеркнул, что «24 часа в сутки» стоит на страже спокойствия в республике, чтобы не допустить дестабилизации.
«А тем, кто все ещё неспокоен, советую пропить курс "Ново-Пассита". Уточняю: конкретным журналистам конкретного издания», — добавил глава Чеченской республики.
Обращение журналистов «Новой газеты» стало ответом на публичное выступление Кадырова, в котором «запретил взъезд на территорию Чеченской Республики всем „так называемым правозащитникам“, которые занимаются „болтологией“ и „пишут бумаги в своих кабинетах“.
Комментарии16  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко опозорился на параде215
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»115
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна56
Украинцам вынесли неутешительный вердикт87
Трампа отправили в Крым139
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
00:33
Водитель «Яндекс. Такси» набросился на клиентку из-за музыки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение