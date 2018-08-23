Раскрыта причина «исчезновения» Медведева

«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе.

О характере полученной травмы не сообщается.

Андреем Травниковым. Ранее СМИ сообщили об исчезновении премьер-министра. Последний раз Медведева видели на публике 14 августа — он проводил встречу с врио губернатора Новосибирской области

Заседания правительства, которые проходят по четвергам, 16 и 23 августа не состоялись без объяснения причин.