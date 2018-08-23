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Раскрыта причина «исчезновения» Медведева
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Раскрыта причина «исчезновения» Медведева 

Рамблер 40 минут назад
Фото: Reuters
Пресс-служба премьер-министра России Дмитрия Медведева раскрыла причину его длительного отсутствия.
«Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе.
О характере полученной травмы не сообщается.
>> Медведева потеряли
Ранее СМИ сообщили об исчезновении премьер-министра. Последний раз Медведева видели на публике 14 августа — он проводил встречу с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.
Заседания правительства, которые проходят по четвергам, 16 и 23 августа не состоялись без объяснения причин.
В марте 2017 года Дмитрий Медведев на несколько дней пропал из поля зрения общественности из-за гриппа. Президент России Владимир Путин тогда пошутил, что члены правительства «Дмитрия Анатольевича не уберегли».
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