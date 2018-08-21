В Совфеде прокомментировали продолжение «санкционной вакханалии» США

По его словам, причиной введения новых ограничительных мер является политика конгресса и президента Дональда Трампа

"Санкции никакого результата практически не имеют, а США ссорятся почти со всем миром. Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России", — сказал Джабаров в беседе с RT.

По его словам, санкционная политика США «абсолютно контрпродуктивна».

"Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс. Они не могут остановить развитие какой-то страны такими мерами. Они что, третейский суд, если они определяют, правильно себя ведет государство или неправильно? Рано или поздно американцы поймут свою глубокую стратегическую ошибку", — сказал сенатор.

Ране во вторник Вашингтон расширил санкции против России. В санкционный список попали два гражданина РФ и две компании. Также власти США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов.