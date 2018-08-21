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В Совфеде прокомментировали продолжение «санкционной вакханалии» США
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В Совфеде прокомментировали продолжение «санкционной вакханалии» США 

Москва24 21 августа 2018
Фото: Москва24
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новые санкции, введенные министерством финансов США в отношении России.
По его словам, причиной введения новых ограничительных мер является политика конгресса и президента Дональда Трампа.
"Санкции никакого результата практически не имеют, а США ссорятся почти со всем миром. Нельзя диктовать всем странам свои условия, тем более России", — сказал Джабаров в беседе с RT.
По его словам, санкционная политика США «абсолютно контрпродуктивна».
"Эта санкционная вакханалия будет продолжаться до выборов в американский конгресс. Они не могут остановить развитие какой-то страны такими мерами. Они что, третейский суд, если они определяют, правильно себя ведет государство или неправильно? Рано или поздно американцы поймут свою глубокую стратегическую ошибку", — сказал сенатор.
Ране во вторник Вашингтон расширил санкции против России. В санкционный список попали два гражданина РФ и две компании. Также власти США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможности снятия экономических ограничений в отношении России при условии, если Москва будет работать с Вашингтоном по острым геополитическим вопросам.
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