В Южной Осетии в ближайшее время откроют посольство Сирии 

ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости. Сирия в ближайшее время откроет посольство в Цхинвале, заявил на пресс-конференции посол САР в России Рияд Хаддад.
"Что касается строительства посольства Сирии в Южной Осетии, то мы подписали, как вы знаете, соглашение об установлении дипломатических отношений, а также об обмене посольствами. В данный момент мы прилагаем всяческие усилия для того, чтобы это осуществить. Я точную дату назвать не могу, но хочу сказать, что в ближайшее время мы будем открывать посольство", — сказал Хаддад.