Ещё
В Южной Осетии в ближайшее время откроют посольство Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии
Путина не ждали на свадьбе главы МИД Австрии

В Южной Осетии в ближайшее время откроют посольство Сирии 

РИА Новости 1 час назад
ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости. Сирия в ближайшее время откроет посольство в Цхинвале, заявил на пресс-конференции посол САР в России Рияд Хаддад.
"Что касается строительства посольства Сирии в Южной Осетии, то мы подписали, как вы знаете, соглашение об установлении дипломатических отношений, а также об обмене посольствами. В данный момент мы прилагаем всяческие усилия для того, чтобы это осуществить. Я точную дату назвать не могу, но хочу сказать, что в ближайшее время мы будем открывать посольство", — сказал Хаддад.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Навальный задержан463
Страшные подробности насилия Хачатуряна248
Крымский мост побил новый рекорд107
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась22
Найденной партии кокаина с лого «ЕР» дали объяснение82
Видео
00:58
Вор-неудачник нокаутировал напарника
Криминал
02:59
Меркель посмотрела в бинокль на «войска Путина»
В мире Армия
00:50
Жалоба Поклонской: Украина не знает, во что ввязалась
Политика Статьи
00:35
В Омске качели и песочницы оградили колючей проволокой
Общество
01:37
Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
В мире Другое
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:56
Перехвачена крупная партия кокаина с лого «Единой России»
Происшествия Криминал
05:35
«Циничные провокации»: Россия не советует США бить по Сирии
В мире Статьи
06:07
Заходи дорогая, гостем будешь: что увидела Меркель в бинокль
Кавказ Статьи
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение