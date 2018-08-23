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Лавров откроет выставку в честь столетия департамента дипломатической связи МИД РФ
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Лавров откроет выставку в честь столетия департамента дипломатической связи МИД РФ 

ТАСС 19 минут назад
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 августа примет участие в открытии тематической фотовыставки «100 лет дипломатической связи МИД России». Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"27 августа, в день, когда отмечается столетие [департамента дипломатическо-курьерской связи МИД России], министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в открытии тематической выставки, документальной экспозиции «100 лет дипломатической связи МИД России», — информировала дипломат.
В задачи подразделения министерства входит доставка дипломатической почты как за пределы РФ, так и на территорию страны. Захарова отметила важность и ответственность осуществления данной работы. «Она требует не только профессиональных навыков и добросовестного отношения к делу, но и крепкого здоровья, поскольку она связана с длительными частыми перелетами, переездами, с огромным количеством стрессовых ситуаций, с резкой сменой временных, климатических поясов, — пояснила официальный представитель МИД РФ. — Эта работа сопряжена и с риском для жизни».
27 августа 1918 года в Наркомате по иностранным делам РСФСР было создано подразделение для обеспечения связи с представительствами и учреждениями республики за рубежом силами дипломатических курьеров. Его назвали «Столом дипкурьеров», где работало всего 11 дипкурьеров. В 2003 году после ряда преобразований службы был образован департамент дипломатическо-курьерской связи МИД России. Сегодня в нем работает более 130 сотрудников.
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