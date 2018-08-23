Путин проведёт переговоры с президентом Южной Осетии

По словам пресс-секретаря югоосетинского лидера Дины Гассиевой, в преддверии годовщины признания Россией независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года) лидеры двух стран подведут итоги десятилетнего периода и обозначат дальнейшие пути развития интеграционных процессов. Там также добавили, что переговоры состоятся в пятницу. Бибилов приедет в Москву в сопровождении главы правительства Эрика Пухаева , руководителя администрации президента Игоря Козаева и министра финансов Азы Хабаловой, пояснили в пресс-службе Кремля

Как писал News.ru, 30 июля Владимир Путин и Анатолий Бибилов провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили российско-югоосетинское взаимодействие. Беседа состоялась накануне предстоящей десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии.