Путин проведёт переговоры с президентом Южной Осетии 

Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Южной Осетии Анатолием Бибиловым перспективы развития двустороннего сотрудничества. Он будет находиться в РФ с 23 по 25 августа.
По словам пресс-секретаря югоосетинского лидера Дины Гассиевой, в преддверии годовщины признания Россией независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года) лидеры двух стран подведут итоги десятилетнего периода и обозначат дальнейшие пути развития интеграционных процессов. Там также добавили, что переговоры состоятся в пятницу. Бибилов приедет в Москву в сопровождении главы правительства Эрика Пухаева, руководителя администрации президента Игоря Козаева и министра финансов Азы Хабаловой, пояснили в пресс-службе Кремля.
Как писал News.ru, 30 июля Владимир Путин и Анатолий Бибилов провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили российско-югоосетинское взаимодействие. Беседа состоялась накануне предстоящей десятой годовщины признания Россией независимости Южной Осетии.
Россия признала независимость Южной Осетии 26 августа 2008 года. На данный момент суверенитет закавказской республики признают четыре государства — члена ООН и пять непризнанных или частично признанных стран. 29 мая независимость Южной Осетии и Абхазии признали сирийские власти, министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений.