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Бибилов и Путин встретятся в Москве
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Бибилов и Путин встретятся в Москве 

Sputnik Южная Осетия 47 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 23 авг — Sputnik. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов встретится в Москве с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча состоится в рамках визита югоосетинского лидера в Москву 23–25 августа, сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что в ходе встречи будут обсуждаться перспективы развития двустороннего сотрудничества между странами.
"Лидеры двух стран в преддверии годовщины признания Россией независимости Южной Осетии (26 августа 2008 года) подведут итоги десятилетнего периода и обозначат дальнейшие пути развития интеграционных процессов", — говорится в сообщении.
В поездке президента Южной Осетии сопровождают председатель правительства Эрик Пухаев, руководитель администрации президента Игорь Козаев и министр финансов Аза Хабалова.
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