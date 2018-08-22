Эксперт прокомментировал продолжение санкционной политики США в отношении России

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с радио Sputnik прокомментировал продолжение санкционной политики США в отношении России

«Резко усиливается борьба между республиканцами и демократами перед промежуточными выборами. И обвинения России во всём, в чем угодно, воинственное антироссийское настроение используется всеми сторонами в погоне за голосами», — заявил он.

Как полагает эксперт, Соединённые Штаты, вводя санкции, преследуют свои цели и в мировой конкуренции.

Ярулин пояснил, что США теряют позиции, тогда как многие региональные державы стремятся обозначить себя участниками борьбы за глобальный передел мира.