Эксперт прокомментировал продолжение санкционной политики США в отношении России 

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с радио Sputnik прокомментировал продолжение санкционной политики США в отношении России.
«Резко усиливается борьба между республиканцами и демократами перед промежуточными выборами. И обвинения России во всём, в чем угодно, воинственное антироссийское настроение используется всеми сторонами в погоне за голосами», — заявил он.
Как полагает эксперт, Соединённые Штаты, вводя санкции, преследуют свои цели и в мировой конкуренции.
Ярулин пояснил, что США теряют позиции, тогда как многие региональные державы стремятся обозначить себя участниками борьбы за глобальный передел мира.
Ранее эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Соединённые Штаты не могут нанести своими действиями значимый урон России.