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Рябков: Россия намерена разъяснить США обреченность санкционной политики
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Рябков: Россия намерена разъяснить США обреченность санкционной политики 

ТК «Звезда» 16 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Российская сторона на переговорах с США предметно разъяснит, в чем ошибочность политики Вашингтона в отношении Москвы, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Санкции США против России являются идеализированным, антироссийским подходом, который не имеет ничего общего с политикой, проводимой РФ, от которой Москва не откажется, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков перед встречей с советником Дональда Трампа по вопросам безопасности Джоном Болтоном.
По словам дипломата, США продолжат вводить ограничения независимо от действий России. В связи с чем, Москва не собирается обсуждать критерии отмены запланированных Вашингтоном санкций. Однако, отметил Рябков, Россия намерена пояснить Соединенным Штатам обреченность американской санкционной политики.
Замминистра иностранных дел России пояснил, что введение Вашингтоном антироссийских ограничений в связи с так называемым делом Скрипалей не имеет ничего общего с готовностью улучшить российско-американские отношения.
«Это делается отчасти для того, чтобы попробовать убедить противников действующей исполнительной власти в Конгрессе США, что исполнительная власть проявляет твердость в отношении России, которую очень многие среди американских политиков воспринимают как противника и угрозу», — добавил Рябков.
Кроме того, считает дипломат, Вашингтон «реально пытается заставить Москву изменить свое поведение».
«Естественно, ни то, ни другое ничего общего с задачей улучшения наших отношений не может иметь», — подчеркнул Сергей Рябков.
Ранее сообщалось, что советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон встретится с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым 23 августа в Женеве, куда он уже прибыл для переговоров с американским коллегой.
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