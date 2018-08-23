Горбачев угрожал расчленить Украину

«Ты давай, подписывай союзный договор, а то мы сделаем так, что будет две, а то и три Украины», — процитировал Василенко Горбачева.

Дипломат также добавил, что в ходе перестройки союзный центр требовал автономии Крыма , намекая на то, что регион в будущем вернется в состав России . Василенко отметил, что Кравчук был вынужден согласиться на подписание «нецелесообразного» договора.

«Союзный договор» должен был создать Союз Суверенных Государств — конфедерацию суверенных республик, которая заменила бы СССР. Подписание документа не состоялось из-за развала Советского Союза.