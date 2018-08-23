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Горбачев угрожал расчленить Украину
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Горбачев угрожал расчленить Украину 

Рамблер 35 минут назад
Фото: ТАСС
Последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев угрожал Украине расчленением. Об этом местному «Обозревателю» заявил украинский дипломат Владимир Василенко.
Василенко заявил, что Горбачев пригрозил "сделать три Украины" во время переговоров с тогдашним председателем Верховной рады Леонидом Кравчуком о союзном договоре.
«Ты давай, подписывай союзный договор, а то мы сделаем так, что будет две, а то и три Украины», — процитировал Василенко Горбачева.
Дипломат также добавил, что в ходе перестройки союзный центр требовал автономии Крыма, намекая на то, что регион в будущем вернется в состав России. Василенко отметил, что Кравчук был вынужден согласиться на подписание «нецелесообразного» договора.
«Союзный договор» должен был создать Союз Суверенных Государств — конфедерацию суверенных республик, которая заменила бы СССР. Подписание документа не состоялось из-за развала Советского Союза.
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