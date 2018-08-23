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Путин отметил важность встреч России и Беларуси на высшем уровне
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Путин отметил важность встреч России и Беларуси на высшем уровне 

Мир24 2 часа назад
Встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Сочи, сообщает «МИР 24». Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
По словам Путина, он рад возможности поговорить с глазу на глаз с белорусским коллегой по вопросам двустороннего сотрудничества между странами.
«Имею в виду и объединения, где мы с вами работаем совместно, и международные вопросы более широкого плана. Мы с вами встречаемся регулярно, тем не менее каждая из этих встреч имеет значение, очень важна для нас», — сказал он.
В свою очередь Лукашенко отметил, что им есть о чем поговорить. «И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене», — добавил белорусский лидер.
Он поблагодарил Путина за приглашение «немного отвлечься от проблем житейских, президентских». По его словам, он «при любом удобном случае» старается приехать, чтобы «три-четыре дня отойти от тех проблем, которые всегда накатываются».
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