Санкционное напряжение: российский рынок может развернуться вниз 

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне подъема мировых площадок и нефти в ожидании торговых переговоров США и Китая (ММВБ вырос на 0,85%, РТС — на 0,64%). Сегодня вступает в силу первая часть нового американского пакета санкций против РФ, что наряду с сегодняшней статистикой по рынку нефти США и снижением американских фьючерсов может нивелировать вчерашний рост российских площадок.
[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Вчера в лидерах роста отметились бумаги Уралкалия, Магнита и Мегафона, в аутсайдерах — Иркут, ОВК, Мечел. Из корпоративных новостей сегодня ожидается публикация отчета Мечел по МСФО за 1 полугодие 2018 г. ФСК ЕЭС опубликовала результаты по МСФО за 1 полугодие 2018 г. — выручка за услуги по передаче электроэнергии выросла на 15,7% г/г, EBITDA снизилась на 1,4%, чистая прибыль выросла на 29,5% г/г. Сегодня завершается программа выкупа акций Мегафона. Магнит утвердил параметры выкупа собственных акций для поощрения топ— менеджмента, планируя направить до 16,5 млрд руб. (3,3% уставного капитала). Максимальная цена акции определена на уровне — 4390 руб. (+20% премии к цене закрытия 20 августа). СД Черкизово рекомендовал дивиденды за 1 полугодие в размере 20,48 руб/акцию, МТС планирует направить на дивиденды в 2018 году не меньше 52 млрд руб. СД НК Роснефть рекомендовал внеочередному дивиденды по результатам 1 полугодия 2018 года в размере 14,58 руб/акцию, что эквивалентно 50% чистой прибыли по МСФО или 154,5 млрд руб. На мировых рынках торговый день вторника завершился в целом на мажорной ноте. Американские фондовые площадки закрылись с повышением в пределах 0,5%. Индекс S&P 500 (+0,2%) после четырехдневного ралли достиг максимума с 26 января на фоне спекулятивных ожиданий инвесторов относительно ослабления торговой напряженности между США и Китаем. Азиатские биржи также росли во вторник (Nikkei + 0,2%, HIS +0,34%), однако на первую половину торговой сессии среды оптимизм инвесторов ослаб, учитывая заявления Д. Трампа, что он не ожидает значительного прогресса от переговоров с Китаем. Европейские биржи следовали за настроениями на американских и азиатских рынках, за исключением британского FTSE 10 все страновые индексы подросли в пределах 0,4-0,8% на завершение торгов. Нефтяные котировки также возобновили повышение, после коррекции на новостях, что США готовы продать часть запасов в целях недопущения роста нефтяных цен на мировом рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана. Фьючерсы на американские индексы на утро торгового дня среды в минусе, реагируя на признание виновности личного юриста Д. Трампа, а также бывшего главы его избирательной кампании. Настроения инвесторов на текущей неделе будут определяться результатами протокола заседания Комитета по открытым рынкам в отношении дальнейшего повышения ставки. Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН»