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Сирия отвергла агрессивные угрозы со стороны США и Запада
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Сирия отвергла агрессивные угрозы со стороны США и Запада 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 22 августа. США, Великобритания и Франция «снова прибегли к развязыванию агрессивной клеветнической кампании против Дамаска после побед, одержанных сирийской армией». Об этом говорится в переданном в среду агентством SANA заявлении МИД республики в связи с угрозами в адрес Сирии, прозвучавшими со стороны представителей трех западных держав в ООН.
Во вторник постпредство США при ООН выступило с заявлением, в котором предупредило Дамаск, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция прибегнут к силе в ответ на возможное использование правительственными войсками химоружия в ходе готовящейся военной операции в Идлибе.
МИД Сирии в ответном заявлении подчеркивает, что «считает аморальным применение химических боеприпасов в любом месте и под любым предлогом». «В Дамаске в очередной раз подтверждают, что сирийские ВС не располагают химическим оружием», — указывается в документе.
Внешнеполитическое ведомство Сирии осуждает угрозы трех западных держав и расценивает их «как попытку продлить конфликт и оказать поддержку формированиям террористов, которые понесли в последнее время сокрушительное поражение от сирийской армии».
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