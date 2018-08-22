Сирия отвергла агрессивные угрозы со стороны США и Запада

Во вторник постпредство США при ООН выступило с заявлением, в котором предупредило Дамаск, что Соединенные Штаты, Великобритания и Франция прибегнут к силе в ответ на возможное использование правительственными войсками химоружия в ходе готовящейся военной операции в Идлибе.

МИД Сирии в ответном заявлении подчеркивает, что «считает аморальным применение химических боеприпасов в любом месте и под любым предлогом». «В Дамаске в очередной раз подтверждают, что сирийские ВС не располагают химическим оружием», — указывается в документе.

Внешнеполитическое ведомство Сирии осуждает угрозы трех западных держав и расценивает их «как попытку продлить конфликт и оказать поддержку формированиям террористов, которые понесли в последнее время сокрушительное поражение от сирийской армии».