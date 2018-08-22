Переговоры России и США вышли на новый уровень

Переговоры России и США вышли на необычный уровень

В четверг в Женеве пройдет российско-американская встреча на уровне, максимально близком к высшему. Именно так можно охарактеризовать переговоры между советником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым . В данном случае огромное значение имеет не только повестка, но и личности переговорщиков.

России. О возможности встречи Патрушева и Болтона заговорили еще месяц назад — буквально через неделю после саммита Путина и Трампа в Хельсинки . То есть, скорее всего, принципиальная договоренность о создании такого формата была достигнута как раз в ходе переговоров двух президентов в финской столице. И вот теперь в Женеве пройдет встреча двух чиновников — чей политический вес очень сложно переоценить. По сути, будут встречаться «вторые лица» обеих стран — если оценивать их влияние на внешнеполитический курс США

Хотя 69-летний Болтон и 67-летний Патрушев относятся к одному поколению, их биографии и путь к власти совершенно непохожи — как и причины, по которым они приобрели свое сегодняшнее влияние. Патрушев всю жизнь отдал спецслужбам — и десять лет назад пересел из кресла главы ФСБ на свою нынешнюю должность.

Будучи секретарем Совбеза он не юридически, но фактически является вторым человеком в стране — особенно если оценивать влияние на выработку внешнеполитической стратегии, вопросов безопасности и обороны. Патрушев и Путин знакомы более 40 лет и последние 20 работают рука об руку — то есть речь идет о самом ближайшем соратнике президента (как и в случае с Сергеем Ивановым , бывшим главой президентской администрации ). Поэтому влияние Патрушева понятно и объяснимо.

Другое дело Болтон — он никогда раньше не был особо близок к Трампу, да и находится в своей должности всего четыре месяца. Однако опытный и умный консерватор и ястреб (этот термин условен, но вполне применим к Болтону), став уже третьим советником Трампа по национальной безопасности, фактически оказался сейчас самым влиятельным человеком в США по вопросам внешней политики после своего шефа.

Трамп доверяет Болтону, Болтон обладает огромным опытом работы во власти — впервые он попал в госаппарат еще при Рональде Рейгане, при Буше-старшем работал в Госдепе , при Буше-младшем был заместителем госсекретаря и послом в ООН . И хотя последние десять лет Болтон не занимал руководящих постов, его вес в истеблишменте оставался достаточно высок — а оказавшись около Трампа он стал быстро набирать очки. Дело не только в его профессиональных качествах, но и в том, что около Трампа нет людей с внешнеполитическим опытом, хотя бы отчасти сопоставимым с болтоновским.

Ни вице-президент Пенс, ни недавно назначенный госсекретарь Помпео никогда не жили внешней политикой — а Болтон занимается ей последние три десятилетия.

Да, у него довольно жесткие, даже агрессивные взгляды по целому ряду вопросов — особенно по иранскому — но последнее слово все равно остается за президентом США, который явно склонен не развязывать новые войны, а пугать всех их возможностью, выбивая тем самым различные уступки. Болтон знает фактуру международных отношений, а Трамп играет на их изменение — так что их тандем может стать вполне успешным для обоих.

Неудивительно, что именно Болтону было поручено готовить встречу Трампа и Путина — в конце июня он посетил Москву , где на встрече с российским президентом и обговорил время и место предстоящего саммита. Болтон сопровождал Трампа в Хельсинки — и видимо тогда же два президента договорились о том, что именно он и будет в дальнейшим «полномочным представителем» Трампа на переговорах. Советники по национальной безопасности не первый раз в истории США затмевают госсекретарей — так было в 70-е годы с Киссинджером и Бжезинским. Госсекретаря Помпео не задвигают в задний угол — он занимается, например, Северной Корей — но от отношений с Россией он точно далек. Примечательно, что за четыре месяца его руководства госдепартаментом не состоялось ни одной встречи с Сергеем Лавровым

Конечно, Москва могла бы создать формат Лавров-Болтон (как было в случае с Громыко и Киссинджером) — эти два жестких переговорщика хорошо подходят друг другу. Но делегирование Патрушева означает повышение уровня — при всей тяжеловесности Лаврова, Патрушев весит еще больше. К тому же с ним можно обсуждать и военные вопросы, и тематику спецслужб — то есть весь спектр тем. А с американской стороны как раз и есть такое желание — то есть Болтон становится для Трампа тем, чем был для Никсона Киссинджер.

Патрушев и Болтон вряд ли знакомы — когда в 2013-м Николай Платонович последний раз был в США, Джон не работал на власть, а при Буше-младшем, когда Болтон был в госдепе и ООН, Патрушев возглавлял ФСБ. Во время июньского визита Болтона в Кремле на его встрече с Путиным были Лавров, Шойгу и помощник президента по внешней политике Ушаков. Патрушева не было — не только в Кремле, но и в Москве — секретарь Совбеза посещал Анголу , в которую он заехал по пути на саммит силовиков БРИКС ЮАР . Так что Болтон провел встречу с первым заместителем Патрушева Юрием Аверьяновым — обсудив «перспективы взаимодействия России и США по линии Советов безопасности двух стран».

Интересно, что хотя большинство российских руководителей, особенно имеющих отношение к силовым структурам, давно уже находятся в американских санкционных списках, до Патрушева у Вашингтона руки дошли только этой весной. В начале апреля ему запретили въезд в США из-за дела Скрипаля. Тогда секретарь Совбез так прокомментировал это:

«Я в США бывал, бывал там неоднократно. С учетом того, что они ввели какие-то санкции, это не значит, что мы не будем с ними общаться. Есть и другие страны, где можно общаться, решать эти вопросы…».

То есть американцы сами затруднили себе переговоры с нами — чтобы встретиться с Патрушевым Болтону придется лететь в Женеву. А путь туда из Вашингтона гораздо дольше, чем из Москвы.