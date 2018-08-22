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Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО, заявил Путин
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Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО, заявил Путин 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 авг — РИА Новости. Россия готова обсуждать полеты боевых самолетов с НАТО, но альянс отказывается, это неконструктивная позиция, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы приветствуем предложение президента Финляндии по снижению любой напряженности, в том числе это касается полетов боевой авиации", — сказал Путин журналистам по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.
По его словам, у ИКАО — международной организации по контролю гражданской авиации — есть правила, но они не распространяются на военную авиацию.
"Мы готовы обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, но они от этого отказываются. Думаю, что это неконструктивная позиция, мы надеемся на то, что она будет изменена", — подчеркнул Путин.
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