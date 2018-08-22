«НАТО движется к российским границам»

Путин отметил приближение НАТО к российским границам

Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО , а государства-члены альянса, напротив, приближают инфраструктуру к РФ, сказал президент России Владимир Путин

"Мы не выдвигаем наши воинские контингенты вдали от наших границ к странам НАТО, а инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам, увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Путин отметил, что и сейчас намечены большие учения НАТО в непосредственной близости от России, в том числе, в районе Балтики.