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«НАТО движется к российским границам»
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Путин отметил приближение НАТО к российским границам 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Reuters
Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, а государства-члены альянса, напротив, приближают инфраструктуру к РФ, сказал президент России Владимир Путин.
"Мы не выдвигаем наши воинские контингенты вдали от наших границ к странам НАТО, а инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам, увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.
Путин отметил, что и сейчас намечены большие учения НАТО в непосредственной близости от России, в том числе, в районе Балтики.
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