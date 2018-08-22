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Москва передумала платить Прибалтике за СССР
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Москва передумала платить Прибалтике за СССР 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Кремле не согласились с термином «советская оккупация» и отказались выплачивать компенсацию Латвии и Эстонии, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение министров юстиции Латвии и Эстонии Дзинтарса Расначса и Урмаса Рейнсалу рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период «советской оккупации».
«Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе — мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — заявил Песков.
Он также попросил не забывать о вкладе, который внес СССР в развитие прибалтийских республик.
В 2015 году Литва, Латвия и Эстония подписали совместную декларацию о необходимости добиваться возмещения ущерба от «советской оккупации». Так, в Вильнюсе планировали выставить России счет на $30 млрд
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