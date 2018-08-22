Москва передумала платить Прибалтике за СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение министров юстиции Латвии и Эстонии Дзинтарса Расначса и Урмаса Рейнсалу рассмотреть требование к России о компенсации ущерба за период «советской оккупации».

«Конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе — мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — заявил Песков.

Он также попросил не забывать о вкладе, который внес СССР в развитие прибалтийских республик.