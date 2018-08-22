Российский дипломат: союз с Абхазией способствует укреплению безопасности в Закавказье

СУХУМ, 22 августа. / ТАСС /. Союз России Абхазии способствует укреплению безопасности в Закавказье на фоне проникновения в регион НАТО . Об этом сообщил в среду в Сухуме директор 4-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Павловский на международной конференции «10 лет признания: итоги и перспективы».

"Россия видит в Абхазии друга и ценного союзника на Южном Кавказе, с которым объединяет усилия в укреплении безопасности, прежде всего перед лицом дестабилизирующего натовского проникновения в регионе", — сказал Павловский.

По его мнению, Грузии «давно пора вступить в равноправный взаимоуважительный диалог с Абхазией, и прекрасную площадку для этого предоставляют, например, Женевские дискуссии».

Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года после агрессии Грузии в отношении Южной Осетии и установила с двумя республиками дипломатические отношения.

ЕС и Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием РФ, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН ОБСЕ . Последний (43-й) раунд дискуссий состоялся в марте текущего года. Основное внимание уделялось вопросу согласования устного заявления по неприменению силы, однако окончательный его вариант не был принят из-за неконструктивной позиции США и Грузии.

К встрече президентов Абхазии и Сирии

Российский дипломат назвал проводимую Западом «визовую блокаду» Абхазии «грубым нарушением прав человека». «Даже при таких сложных условиях республике при активной поддержке России удается расширять свои международные позиции, и недавнее установление дипотношений с Сирией — наглядное тому подтверждение», — подчеркнул он.

Сирия признала независимость Абхазии в мае 2018 года.