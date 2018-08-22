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Премьер-министра Армении не беспокоит возвращение экс-президента Кочаряна в политику
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Названа дата восстания на Украине

Премьер-министра Армении не беспокоит возвращение экс-президента Кочаряна в политику 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не обеспокоен заявлениями бывшего президента страны Роберта Кочаряна о намерении вернуться в большую политику. Об этом глава армянского кабмина заявил в среду на брифинге.
"Вы говорите о таких сценариях, которые не являются реальными. Почему вы меня спрашивайте, не обеспокоен ли я [возвращением Кочаряна в политику]? Выйдите на улицу и спросите у граждан. Я не думаю, что услышанное вами можно будет выпускать в эфир", — сказал глава армянского кабмина в ответ на вопрос журналистов о том, нет ли у него обеспокоенности в связи с намерениями Кочаряна вернуться к активной политической деятельности.
16 августа Кочарян в эфире телеканала «Еркир медиа» заявил о своем возвращении в большую политику.
26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила экс-президенту страны обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году и обратилась в суд для выбора ареста в качестве меры пресечения. В тот же день экс-президент был допрошен следователями в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года. 27 июля Кочарян по решению суда был заключен под стражу.
13 августа Апелляционный суд Еревана принял решение освободить Кочаряна в связи с тем, что он по конституции пользуется неприкосновенностью.
Роберт Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы. После этого в активной политической деятельности не участвовал.
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