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Песков назвал резкие слова Лукашенко о России «рабочими шероховатостями»
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Песков назвал резкие слова Лукашенко о России «рабочими шероховатостями» 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резкие высказывания белорусского президента Александра Лукашенко в адрес российской стороны являются «рабочими шероховатостями». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, Минск является ближайшим союзником Москвы.
"Давайте не забывать, что у нас Союзное государство. И давайте не забывать, что Белоруссия — наш ближайший союзник и экономический партнер. Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей", — отметил Песков.
Он добавил, что подобные «шероховатости» могут быть улажены в том числе на встречах двух президентов.
Ранее стало известно, что Лукашенко вылетел в Россию.
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