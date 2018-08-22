Посольство ФРГ: канцлер Германии обсудит в Грузии вопросы сотрудничества двух стран

ТБИЛИСИ , 22 августа. / ТАСС /. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе предстоящего визита в Грузию обсудит вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики и экономики. Об этом сообщило в среду посольство Германии в Тбилиси.

В сообщении посольства сказано, что «в рамках визита в Грузию госпожа Меркель обсудит вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах политики и экономики, а также вопросы, связанные с европейской и внешнеполитическими темами».