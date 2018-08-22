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Порошенко назвал число участвовавших в боевых действиях в Донбассе
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Порошенко назвал число участвовавших в боевых действиях в Донбассе 

RT на русском 33 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в боевых действиях в Донбассе с украинской стороны участвовали более 330 тысяч человек.
«Гарантом независимости Украины являются ВСУ. Гарантом нашей свободы, нашей государственности, самостоятельности являются 334 тыс. участников боевых действий на востоке нашей страны», — приводит телеканал «112 Украина» слова Порошенко.
Он добавил, что с 2014 года в Донбассе погибли тысячи украинских военных.
Ранее Порошенко рассказал, где находится ключ от мира на Украине.
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